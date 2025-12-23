ФАС выдала предупреждение из-за публичного заявления о возможном росте цен на яйца

ФАС России выдала предостережение в связи с публичным заявлением о возможном росте цен на яйца.

Такой прогноз дал СМИ директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв в связи с зафиксированной вспышкой птичьего гриппа на одной из птицефабрик.

В пресс-службе ФАС отметили, что подобные заявления могут быть восприняты рынком как побуждение к повышению цен.

Ранее птицефабрика "Волжанин", контролирующая 20% производства куриных яиц в ЦФО, вынуждена была остановить отгрузки из-за обнаружения высокопатогенного гриппа птиц. Газета "Коммерсантъ" писала, что локальный инцидент может привести к продолжительным перебоям в поставках и существенным финансовым потерям для ключевого игрока.