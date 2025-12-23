Суд в Москве заочно арестовал Гарри Каспарова*

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал экс-чемпиона мира по шахматам и оппозиционного деятеля Гарри Каспарова*. Он является фигурантом дела об оправдании терроризма, оно возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.

В декабре 2023 года после обращения депутата Госдумы Андрея Альшевских в МВД РФ в отношении Каспарова* возбудили уголовное дело по статье 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности".

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга