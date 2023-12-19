19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат добился уголовного дела против иноагентов Каспарова* и Тютрина*

После обращения депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских в МВД РФ, против Гарри Каспарова* и Ивана Тютрина* возбудили уголовное дело. Речь идет о статье 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности". Соответствующий документ от МВД депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

"Главным управлением Министерства внутренних дел РФ по городу Москве проведена проверка, в результате которой в действиях Каспарова* и Тютрина* усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 284.1 УК РФ. Собранные материалы 7 декабря направлены по подследственности в Главное следственное управление следственного комитета РФ по городу Москве для принятия решения в соответствии с действующим законодательством", - говорится в документе.

Оба иноагента являются организаторами признанного нежелательным в РФ "Форума свободной России". В обращении было сказано, что вместе с организацией Action4life, организаторы создали аукцион, где собирали средства для граждан РФ и Белоруссии, которые сражаются на стороне ВСУ. Первый такой аукцион, согласно соцсетям Тютрина*, состоялся 9 сентября.

"Иноагентов, перечисленных в ответе, объединяет ненависть к России. Они – пособники киевского режима. Пытаются продлить агонию неонацистов, собирая для них средства. Врагам не будет пощады", - добавил Альшевских в своем посте.

* признаны иностранными агентами

Теги: иноагент, Каспаров*, Тютрин*, Альшевских, депутат, уголовное дело


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