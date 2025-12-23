Министр обороны Германии больше не верит в войну между Россией и НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не верит в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так он прокомментировал высказывание генсека НАТО Марка Рютте, что альянс должен быть готов к большой войне с Россией.

Писториус сказал, что Россия к этому не стремится, но хочет "разрушить НАТО изнутри", подорвав единство внутри альянса. Поэтому Германия укрепляет свою армию, увеличивает закупки вооружений, которые стали рекордными за последние три года, и не собирается останавливаться.

Заявление примечательно тем, что всего лишь в ноябре Писториус даже называл время вероятного "нападения" России на страны НАТО - 2029 год, а то и раньше. Президент РФ Владимир Путин называет эти заявления глупостью, у России нет и не может быть планов нападать на НАТО.

На днях директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия Ханна Нотте сказал, что что Европа своими словами про войну с Россией рискует осуществить это на самом деле. Это "опасность превращения войны в самоисполняющееся пророчество".