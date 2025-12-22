В НАТО заявили о готовности Европы направить войска в Украину в случае нарушения Путиным мирного соглашения

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте рассказал о деталях создаваемой системы безопасности для Украины после окончания конфликта.

Ключевым элементом, помимо сильной украинской армии и поддержки США, должна стать "коалиция желающих" из европейских стран. Рютте в интервью Bild уточнил, что эти страны сигнализировали о готовности в случае необходимости разместить свои сухопутные, морские и воздушные силы в Украине. Это станет ответом на возможное нарушение Россией будущего мирного соглашения.

Таким образом, система сдерживания будет трёхслойной и призвана исключить повторение агрессии, послав российскому лидеру Владимиру Путину, по словам генсека, "чёткий сигнал" о недопустимости новых нападений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одобренный Евросоюзом беспроцентный кредит для Украины, Киев собирается вернуть только в том случае, "если Россия будет выплачивать репарации Украине".