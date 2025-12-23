В Екатеринбурге утвердили городской бюджет на 2026 год

Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили бюджет города на 2026 год. Представлял документ сам градоначальник Алексей Орлов, пишет в своих соцсетях депутат Алексей Вихарев.

По словам мэра, доходы составят 100,4 млрд рублей, а расходы - 103,6 млрд рублей. 62 млрд пойдут на строительство и ремонт школ, детских садов, образовательных учреждений по искусству, спортивных объектов, а также на индексацию зарплат бюджетников.

Транспортная реформа также продолжается. В следующем году в Екатеринбург поступит еще 50 трамваев, 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов-гармошек.

"Как и планировали 5 лет назад, бюджет города вырос в два раза. Вместе с депутатами фракции "Единой России" в Екатеринбургской городской думе поддержали бюджет! Благодарю коллег за труд. Продолжим вместе работать на благо любимого города и его жителей!" - написал Алексей Вихарев.

Ранее глава Екатеринбурга рассказал про итоги прошедшей пятилетки и планах на будущую.