Алексей Орлов на встрече со СМИ рассказал про итоги прошедшей пятилетки и планах на будущую

Традиционную ежегодную встречу с руководителями и главными редакторами СМИ Среднего Урала градоначальник Екатеринбурга начал с небольшого приветствия, в котором констатировал, что встречаться чаще в уходящем 2025 не получилось, ибо, как сказал Алексей Орлов, год "оказался непредсказуемым, а многие планы приходилось менять на ходу".

Как говорится, не поспоришь.

О сути встречи, конкретных вопросах и столь же конкретных ответах, касающихся самых разных cфер жизнедеятельности уральской столицы.

О бюджете Екатеринбурга

Алексей Орлов считает бюджет Екатеринбурга на 2026 год по-прежнему социально - ориентированным. Расходная часть его составит около 104 млрд рублей, а в 2020 году, когда мэр заступал на свой пост в первый раз, это было всего 51 млрд рублей. Констатируем - рост за время правления Алексей Орлова почти ровно в 2 раза.

"Я бы не сказал, что на 2026 год бюджет города придется как-то сильно резать", - заявил Алексей Орлов.

И рассказал о недавнем вручении городу диплома на федеральном уровне. На форуме-выставке муниципальных практик «Большие решения малой Родины» Екатеринбург получил награду всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», заняв 3-е место в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования» по 1-й категории. Победа не только престижная, но и выгодная, город получит 30 миллионов рублей из федерального бюджета.

Кстати, как отметил градоначальник, практика участия в различных федеральных программах, проектах и конкурсах будет активно продолжена, конечно, с расчетом не только на участие, но и на победы.

Архитектурные памятники Екатеринбурга

Екатеринбуржцы вообще-то упрямо считают, что в городе представителей старинной архитектуры осталось до обидного мало, чего не скажешь о новостройках. Но тем интереснее видение мэрии на сохранение того наследия, что еще осталось.

Алексей Орлов сообщил, что памятников архитектуры в Екатеринбурге вообще-то около 800 единиц на данный момент, из них только 181 объект в собственности муниципальных властей. При этом, городские власти сумели в 2025 году как бы сэкономить, как выразился мэр, проведя процедуры поиска и определения рачительных хозяев для архитектурных реликвий.

Как механизм дальнейшего процесса поиска ответственных собственников для памятников архитектуры Алексей Орлов видит систему льготного кредитования, когда приведение зданий в порядок, их содержание и так далее сопровождается льготами, кредитами не на общих основаниях, а по льготным ставкам.

Транспорт Екатеринбурга - реформа, ее результаты и будущее

По транспортной теме, конечно, вопросов было много: что и как будут обновлять в 2026 году, какая политика в части платных парковок, расширят ли остановочные комплексы, как в Екатеринбурге продолжат регулирование использования СИМ и т.д.

Итак, автомобилистам Екатеринбурга предстоит уяснить, что за парковки лучше и дешевле платить, чем дожидаться серьезных штрафов. Кстати, оплата парковок с недавних пор возможна в течение суток со времени пользования парковочным местом.

"Город не для машин, город для людей" - цитата от Алексея Орлова.

Правда, в ответе на уточняющий вопрос мэр разъяснил, что, конечно, никаких ущемлений автолюбителям столицы Урала не предвидится, речь идет о том, что добираться до работы и с работы в Екатеринбурге становится явно удобно и оперативно, пользуясь городским транспортом.

Парк автобусов обновлен на 100%, троллейбусы заменили примерно наполовину и этот процесс городские власти продолжат, также как и обновление городских трамваев.

В 2026 году предстоит модернизировать 500 000 км городских дорог. А многострадальную развязку у "Калины" достроят до конца 2026 года, заявил мэр. Стоимость этой развязки уже доросла до 9 млрд рублей. Также в 2026 пройдет обновление улицы Вайнера.

Остановочные комплексы продолжат модернизировать с учетом пожеланий горожан, где-то добавят, где-то закупят павильоны повместительней. Но, как подчеркнул Алексей Орлов, все-таки приоритет здесь в обеспечении бесперебойной работы городского транспорта, чтобы екатеринбуржцы могли строить свою логистику и пользоваться остановочными комплексами лишь для того, чтобы в течение нескольких минут до посадки в комфортный городской транспорт укрыться от непогоды.

Что касается громкой истории борьбы с нестационарными объектами торговли, в миру - снос городских киосков - тут градоначальник признал, что в процессе акции "были недочеты".

Теперь еженедельно работает в городской администрации профильная комиссия, созданы рабочие группы. Перспективы таковы: центр города для так называемых киосков доступен не будет, в течение 2026 года комиссия определит - где, сколько и каких нестационарных торговых объектов разместят.

Актуальную для всех российских мегаполисов тему так называемых СИМ - электросамокаты и иже с ними - Алексей Орлов прокомментировал так: "Мы не пошли по пути полных запретов. Пошли по пути выстраивания договоренностей с компаниями - операторами".

И такая практика будет продолжена. Кстати, по словам мэра, происшествий с участием СИМ стало намного меньше за последний год.

Комментируя эту и многие другие темы жизни города, Алексей Орлов неоднократно подчеркнул, что его позиция и всей команды администрации Екатеринбурга в том, чтобы по всем вопросам выслушивать людей, жителей Екатеринбурга и искать компромиссное решение даже в самых сложных ситуациях.

"Хотелось бы быть народным руководителем", - тоже цитата от Алексея Орлова.

О молодых екатеринбуржцах и перспективах самореализации в столице Урала

Как сообщил градоначальник на встрече с главредами СМИ, уровень безработицы в Екатеринбурге бьет все исторические минимумы - сейчас составляет 0,18%. Вакансий работодали города предлагают в разы больше, чем претендентов на их заполнение.

Что касается мигрантов, которыми традиционно закрывают те рабочие места, что не пользуются интересом у коренных жителей, то в части их привлечения власти Екатеринбурга, конечно, соблюдают установленные федеральным уровне правила и установки.

От себя Алексей Орлов коротко и однозначно сказал: "Если приехал, работаешь, будь добр соблюдай все законы Российской Федерации".

И, что радует, по словам мэра, Екатеринбург - город совсем не возрастной. Из 1,6 млн жителей уральской столицы, четверть - молодые люди.

Дела коммунальные

Нехватка кадров в коммунальных службах города, конечно, остается, но и здесь произошли явные позитивные сдвиги. Некомплект водителей коммунальной техники стал значительно меньше. Администрация города использует, в частности, креативный подход. А именно: в зимний период привлекают в город кадры из близлежащих и не только сел и поселков, тех, кто занят в сельхозпредприятиях, в которых зимой работы значительно меньше, чем в летний период. Сыграло свою роль и повышение заработной платы.

И про метро

Не задать вопрос главе администрации Екатеринбурга про перспективы строительства метро было бы нарушением традиций.

Алексей Орлов с улыбкой констатировал, что мечта о продолжении строительства екатеринбургского метро - это тоже традиция для всех градоначальников со времен еще советских. Построить городу очередную ветку метрополитена самостоятельно явно не под силу, а на федеральную помощь могут рассчитывать только те города, где пассажиропоток в сутки составляет не менее 140 000.

Екатеринбург планку преодолел - около 160 000 в сутки, а, значит, город вполне обоснованно может и намерен просить федеральной помощи в строительстве метро.

"Земля под строительство зарезервирована. Финансирование на разработку ТЭО (технико-экономическое обоснование) в 2026 году есть", - заявил Алексей Орлов.

И добавил, что губернатор Свердловской области проект поддерживает, а в поиске будущих строителей метро нет никакой интриги - и столичные метростроевцы, и белорусские специалисты готовы работать, было бы финансирование.

Новый год - "украшаем все, но согласованно"

Поскольку встреча проходила накануне Нового года, то вопрос праздничного украшения городских локаций - от центральных улиц и площадей до собственной лестничной площадки - был очевиден.

"Я призвал украшать подъезды и прочие пространства, согласовывая это с управляющими компаниями!", - акцентировал Алексей Орлов. И рассказал, как это просто и оперативно сделать одним звонком.