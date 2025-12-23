В думе Югры станет больше депутатов

Депутаты думы Югры утвердили новое количество народных избранников, из которого будет состоять окружной парламент.

Предложение состояло в увеличении количества депутатов, избираемых по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам, с 19 до 20 депутатов. То есть в думе будет не 38, а 40 депутатов.

По словам спикера думы Бориса Хохрякова, изменения вступят в силу со следующего состава парламента. Новации утверждены в первом (36 "за", двое не голосовали) и втором (при 34 "за" и четырёх не голосовавших) чтениях.