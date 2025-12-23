В законе закрепят "патриотические товары"

В России на законодательном уровне закрепят понятие "патриотических товаров". Об этом было сказано на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, состоявшегося в Госдуме.

Как сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, было поддержано решение о внесении законопроекта о закреплении понятия "товары патриотической направленности". Это даст возможность вводить меры поддержки для их производителей, совершенствовать закупку таких товаров в государственные и муниципальные учреждения для патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Формулировку предлагается сделать такой: "Непродовольственные товары, использующиеся в образовательной, просветительской, военно-патриотической деятельности, патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи, отражающие национальную идентичность и достижения Российской Федерации". Ее внесут в статью 2 закона о молодежной политике, где перечисляются основные понятия, используемые в законе.

Кузнецова привела данные, что 94% россиян считают себя патриотами. По ее словам, это не какая-то формальность, а живое чувство.