В Госдуме призвали создать "патриотический аналог" игры Call of Duty

В Госдуме предложили создать патриотический аналог популярной компьютерной игры Call of Duty. В этой версии шутера депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия") предлагает создать возможность стрелять по персонажам из Украины, Европы и США. Письмо с соответствующими пожеланиями народный избранник направил в Минцифры РФ.

"Прошу ваше министерство разработать программу создания русского шутера "ААА"-класса, в котором протагонистом будет русский военный или сотрудник спецслужб, а антагонистами и мишенями — представители недружественных стран (Украины, Великобритании, США, Франции и других)", - цитирует Делягина Газета.Ру.

Делягин отмечает, что создание такой игры стоит "сотни миллионов долларов" и не предлагает делать это за бюджетный счет, однако, советует предоставить частному разработчику льготные кредиты и налоговые послабления, например, освобождение от НДС.

Делягин назвал иностранные видеоигры способом распространения "русофобской пропаганды".

Ранее депутат просил Роскомнадзор проверить Call of Duty на предмет уже упомянутой русофобии и запретить распространение игры.