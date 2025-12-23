На Урале распространяют фейк про изменение выплат участникам СВО и цифровой рубль

В Свердловской области распространяют фейк о переходе на цифровой рубль, из-за чего якобы изменится порядок выплат льготникам и участникам СВО. Об этом сообщает telegram-канале "Антитеррор Урал".

Документ с недостоверной информацией публикуется якобы от министерства социальной политики Свердловской области. В нем сообщается, что с 1 января 2026 года порядок выплат участникам спецоперации, пенсионерам и другим льготным категориям граждан изменят в связи с поэтапным переходом на цифровой рубль.

Граждан призывают не доверять любой опубликованной в сети информации и проверять все сведения в официальных источниках. Так, вся информация об оформлении льгот и участии в социальных программах размещена на портале "Госуслуги". Более подробно об этом можно узнать в отделениях МФЦ или региональном отделении Фонда "Защитники Отечества".

Напомним, что в ноябре в сети появилось видео с губернатором Денисом Паслером, в котором он якобы объявлял о прекращении выплат участникам СВО. Видео также оказалось фейком. В качестве основы для него был использован ранее снятый ролик

За распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность. Уточнить любую спорную информацию об официальных заявлениях губернатора можно на сайте департамента информационной политики Свердловской области или в канале самого главы региона.