Свердловская область
Образование Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов

В Екатеринбурге открылся Центр профессионального обучения для школьников

В Екатеринбурге в школе №167 на Эльмаше открылся Центр профессионального обучения для старшеклассников. Подразделение, где ученики получат свою первую профессию, помогли оборудовать депутаты Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев и Ксения Лещенко.

Накануне они первыми оценили результат совместной со школой работы.

"Перед старшеклассниками всегда встает вопрос профессионального самоопределения. Поэтому появилась идея создать Центр, где они могут выбрать и максимально погрузиться в будущую профессию, а по итогам прохождения курса получить свидетельство. Мы уже получили соответствующую лицензию, набрали штат педагогов и благодаря помощи депутатов городской думы оборудовали кабинет для занятий необходимой мебелью и техникой", - пояснила заместитель директора 167-й школы Елена Шипилова.

Алексей Вихарев в центре профобучения для школьников в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов

В школьном профцентре смогут обучаться до 480 человек по 20 разным специальностям, а именно: секретарь-администратор, корректор, инженерный дизайн САПР, оператор лазерных станков с ЧПУ, техник машиностроительного производства, прототипист, геодезист и другим. Учебные программы адаптированы для учеников 8-11-х классов, а пройти их смогут учащиеся не только 167-й, но и других школ города.

С детьми будет работать большая команда: психологи, классные руководители, кураторы предпрофессиональных классов, педагоги-предметники, а также сотрудники предприятий-партнеров, привлеченные преподаватели из ссузов и вузов.

Центр профобучения для школьников в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов

Средства на приобретение персональных компьютеров для Центра направила депутат гордумы Ксения Лещенко.

"С большим удовольствием оказала поддержку в реализации этого значимого проекта, который появился благодаря инициативности педагогического состава школы и запросам родителей. Все понимают, как важно выбрать дело, в котором человек сможет реализовать свои таланты, достоинства, амбиции. Отлично, когда путь в профессию начнется со школьной скамьи, а на выходе выпускник понимает, чем он хочет заниматься во взрослой жизни", - рассказала депутат.

Алексей Вихарев в центре профобучения для школьников в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов

В Центре также будут проходить занятия предпрофессиональных классов, которые начали работать в школе с 1 сентября 2025 года. В них обучаются 8-классники 167-й школы по одному из выбранных направлений: предпринимательский класс, четыре инженерных класса, психолого-педагогический и медицинский классы, класс безопасности и класс международных отношений. Направления реализуются по концепции отложенного трудового договора, когда предприятие-куратор сопровождает ученика от школы, дальнейшего профессионального обучения до трудоустройства.

Алексей Вихарев в центре профобучения для школьников в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов

Помощь в приобретении, доставке и сборке всех парт и стульев для Центра оказал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев в центре профобучения для школьников в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов

"Мы с депутатами Екатеринбургской городской думы поддерживаем школы нашего города на протяжении многих лет. Центр профессионального обучения на базе 167-й школы – это важный шаг в поддержке ранней профориентации детей. Старшеклассники получают возможность осваивать востребованные специальности: IT, инженерию, медицину и многое другое. Такая подготовка помогает осознанно выбрать профессию, получить практические навыки и уверенно смотреть в будущее", - отметил депутат.

Центр профобучения для школьников в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов

Вихарев уже много лет помогает 167-й школе на Эльмаше: ранее он выделил средства на приобретение и монтаж новой мебели в кабинетах начальных классов и на ремонт коридора, а в 2023 году организовал работы по укладке асфальта на пришкольном тротуаре, по которому ученики и педагоги ходят на уроки. Также ежегодно Алексей Вихарев закупает мебель, технику для других школ в своем избирательном округе, помогает в покупке стройматериалов, а совместно с активистами Волонтерского центра – в проведении ремонтных работ.

На прошлой неделе депутат Вихарев передал больше 70 скамеек в столовую 138-й школы. Мебель была закуплена по просьбам родителей и по техзаданию руководства школы. Сидения оказались удобными, вместительными и качественными – депутат лично доставил и проверил подарок.

Алексей Вихарев в центре профобучения для школьников в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов

Теги: школьники, центр, обучение, Вихарев, Лещенко, депутат, Екатеринбург


