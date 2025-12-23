В Пермском крае ожидаются аномальные морозы

В Пермском крае грядут морозы, сообщили Накануне.RU в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 23 по 27 декабря 2025 года в Пермском крае ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более. Ночью и утром 24-26 декабря 2025 года местами по Пермскому краю ожидается сильный мороз -42,-40°С.

Министерство территориальной безопасности рекомендует теплее одеваться, сократить время пребывания на улице, избегать перекаливания печей и следить за исправностью электроприборов, не оставлять их без присмотра.