Футболист едва не свернул себе шею, делая сальто в честь забитого гола на Кубке африканских наций

Футболист Патсон Дака едва не свернул себе шею, делая сальто в честь забитого гола на Кубке африканских наций.

Нападающий сборной Замбии сравнял счёт в напряжённом первом матче турнира против Мали. Встреча в итоге завершилась вничью 1:1. Дака забил гол в добавленное ко второму тайму время.

На радостях 27-летний футболист попытался эффектно отпраздновать гол, сделав сальто. Но у него подвернулась рука, и он упал на шею, едва её не свернув. В итоге обошлось без травмы и Дака смог продолжить встречу, однако пугающие кадры неудачного акробатического мастерства облетели многие спортивные СМИ.