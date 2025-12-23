На Урале пациент отсудил у больницы 250 тысяч рублей за некачественное лечение

На Среднем Урале больница не смогла отменить решение суда о компенсации за некачественное лечение. Теперь ей придется заплатить пациенту 250 тысяч рублей.

Инцидент произошел в феврале этого года. 54-летний мужчина был доставлен в Тавдинскую ЦРБ с диагнозом "гипертонический криз". Как рассказали Накануне.RU родственники пациента, после госпитализации в терапевтическое отделение он сообщил врачам о жалобах на здоровье: сдавливание в левой руке и ноге, однако медики назначили лечение без должной диагностики. В дальнейшем здоровье мужчины ухудшилось.

Лишь на шестой день пребывания уральца в ЦРБ после осмотра невролога было предложено перевести пациента в Ирбит, но он отказался. Родственники самостоятельно доставили мужчину в Тюмень, где в местной клинике МРТ-диагностика выявила ишемический инсульт и его экстренно госпитализировали. К этому моменту у него уже наблюдались серьезные осложнения: снижение зрения, спутанность сознания, рассеянность и паралич левой стороны.

После двухмесячного лечения, в ходе которого состояние пациента значительно улучшилось, он обратился в министерство здравоохранения Свердловской области с жалобой на действия медиков Тавдинской ЦРБ. По данным родственников, сама больница нарушений в своей работе не нашла, тогда мужчина обратился в страховую компанию, которая выявила серьезные недостатки в оказании медпомощи.

После этого уралец обратился в Тавдинскую городскую прокуратуру, а та подала иск в Тавдинский районный суд, который обязал ЦРБ выплатить пациенту компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей. Больница обжаловала это решение в Свердловском областном суде, однако вердикт остался в силе.