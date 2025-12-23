Россиянин впервые оштрафовали за склонение к аборту

Мировой суд в Саранске вынес первое в стране постановление о привлечении к административной ответственности за склонение к аборту.

Мужчину оштрафовали на 5 тыс. руб. Как сообщает благотворительный фонд "Женщины за жизнь", его подопечная, забеременевшая двойней, рассказала об этом отцу детей, который предложил ей сделать аборт и выразил готовность его оплатить. Женщина отказалась, прекратила отношения и обратилась за юридической и психологической помощью. В июле 2025 года она родила двоих детей.

Несмотря на то, что в ходе разбирательства мужчина изначально признал вину, в суде он стал отрицать факт склонения к аборту. Суд, изучив материалы дела, счел доказательства достаточными и назначил штраф, сообщает ТАСС.

Республика Мордовия стала пионером в запрете на склонение к абортам на региональном уровне — соответствующий закон действует там с лета 2023 года. К настоящему моменту к ней присоединился ряд других регионов.

Ранее в России предложили узаконить запрет склонять беременных женщин к аборту. Нарушителей предложили штрафовать на 50 – 800 тыс. руб.