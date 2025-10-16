В России могут начать штрафовать на сотни тысяч за склонение беременных к аборту

В России предложили узаконить запрет склонять беременных женщин к аборту. Нарушителей предложили штрафовать на 50 – 800 тыс. руб.

Максимальная сумма предусмотрена за публичное склонение к искусственному прерыванию беременности несовершеннолетних в СМИ и интернете, а также в случае давления работодателя на женщину. Нулевые чтения поправок в закон об основах охраны здоровья прошли 15 октября на площадке Общественной палаты (ОП) России. С идеей узаконить такие штрафы выступил благотворительный фонд "Женщины за жизнь". Текст проекта изменений есть в распоряжении "Ведомостей".

Ранее в Минздраве России назвали регионы-лидеры 2024 г. по количеству абортов. Первое место занимает Москва – там за прошлый год зарегистрировано 20 тыс. 222 аборта. Второе место – у Свердловской области, показатель которой – 16 тыс. 938. На третьем месте – Красноярский край и 11 тыс. 794 аборта. При этом эксперты отмечают, что с 2023 г. количество таких процедур заметно снизилось.

Тему повышения рождаемости в России обсуждают на различных площадках. Летом такой стад Петербургский международный экономический форум, дискуссия называлась "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика". Она в очередной раз показала, что власти не знают, что делать с падающей демографией.