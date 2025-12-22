В Прикамье суд утвердил увольнение главы Кунгура из-за утраты доверия

Пермский краевой суд утвердил увольнение главы Кунгура по статье об утрате доверия.

22 декабря краевой суд отменил решение Кунгурского городского суда (вынесено 15 апреля 2025 г.), который отказал досрочно прекращать полномочия главы Кунгурского округа в связи с утратой доверия. Судебная коллегия Пермского краевого суда согласилась с требованиями прокурора о том, что руководитель нарушал закон. В частности, не урегулировал конфликт интересов.

По делу принято новое решение – основания досрочного прекращения полномочий изменены с "в связи с отставкой по собственному желанию" на "в связи с утратой доверия", сообщает прокуратура Пермского края.