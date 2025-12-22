Андрей Трубецкой: В Сургутском районе строят жильё сверх плана

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что строительство жилья в муниципалитете продолжается уже после достижения годового плана.

"Построено восемь многоквартирных домов на 793 квартиры и 440 домов индивидуального жилищного строительства. До конца года планируется ввести дополнительно еще три МКД и 22 ИЖС, что увеличит общий ввод жилья до почти 113 тыс. кв м!, - рассказал Андрей Трубецкой.

В муниципалитете введено в эксплуатацию 88 тысяч кв. м жилья – это полный объём утвержденного показателя.

"Благодаря личной поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука и правительства округа общее финансирование жилищных программ в 2025 г. для Сургутского района достигло 5,5 млрд руб. Эти средства позволили улучшить жилищные условия 1,3 тыс. семей. Приобретено 605 квартир. Также гражданам предоставлена выкупная стоимость за 243 жилых помещения", - отметил Трубецкой.

Параллельно оказывалась целевая поддержка. На 219,4 млн руб. предоставлены целевые субсидии 44 семьям участников специальной военной операции. Еще 183 семьи льготных категорий, включая многодетные и молодые, получили социальные выплаты на общую сумму 246,6 млн руб. Также предоставлено 30 земельных участков и обеспечено жильем 28 детей-сирот.

Одновременно в семи поселениях велась работа по сокращению аварийного фонда. В общей сложности в Лянторе, Белом Яре, Барсово, Солнечном, Федоровском, Сытомино и Ульт-Ягуне ликвидировано 48,5 тыс. кв. м такого жилья, написал Андрей Трубецкой на своих страницах в социальных сетях.