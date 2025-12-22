22 Декабря 2025
Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Сергей Мельников

Андрей Трубецкой: В Сургутском районе строят жильё сверх плана 

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что строительство жилья в муниципалитете продолжается уже после достижения годового плана.

"Построено восемь многоквартирных домов на 793 квартиры и 440 домов индивидуального жилищного строительства. До конца года планируется ввести дополнительно еще три МКД и 22 ИЖС, что увеличит общий ввод жилья до почти 113 тыс. кв м!, - рассказал Андрей Трубецкой.

В муниципалитете введено в эксплуатацию 88 тысяч кв. м жилья – это полный объём утвержденного показателя.

(2025)|Фото: Официальный канал главы Сургутского района

"Благодаря личной поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука и правительства округа общее финансирование жилищных программ в 2025 г. для Сургутского района достигло 5,5 млрд руб. Эти средства позволили улучшить жилищные условия 1,3 тыс. семей. Приобретено 605 квартир. Также гражданам предоставлена выкупная стоимость за 243 жилых помещения", - отметил Трубецкой.

(2025)|Фото: Официальный канал главы Сургутского района

Параллельно оказывалась целевая поддержка. На 219,4 млн руб. предоставлены целевые субсидии 44 семьям участников специальной военной операции. Еще 183 семьи льготных категорий, включая многодетные и молодые, получили социальные выплаты на общую сумму 246,6 млн руб. Также предоставлено 30 земельных участков и обеспечено жильем 28 детей-сирот.

(2025)|Фото: Официальный канал главы Сургутского района

Одновременно в семи поселениях велась работа по сокращению аварийного фонда. В общей сложности в Лянторе, Белом Яре, Барсово, Солнечном, Федоровском, Сытомино и Ульт-Ягуне ликвидировано 48,5 тыс. кв. м такого жилья, написал Андрей Трубецкой на своих страницах в социальных сетях.

Теги: андрей трубецкой, строительство жилья, сургутский район


