Правительство выполнило поручение Путина по отмене моратория на штрафы для застройщиков

Правительство РФ не будет продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков ввода жилья. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин поручил отменить данный мораторий. В ходе "прямой линии" главе государства пожаловались на невозможность взыскания неустойки с застройщика. Мораторий был введен в 2020 году во время пандемии коронавируса, чтобы поддержать строительную отрасль.