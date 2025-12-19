Путин распорядился отменить мораторий на неустойки за просрочку ввода жилья застройщиками

Владимир Путин поручил правительству России отменить мораторий для застройщиков на выплату неустоек в случае переноса сроков ввода жилья.

В ходе "прямой линии" президенту пожаловались на невозможность взыскания неустойки – мораторий был введен в 2020 году во время пандемии коронавируса, чтобы поддержать строительную отрасль.

"Полагаю, достаточно уже – прошу правительство не продлевать этот мораторий", - отметил президент.

Также он напомнил, что и власти регионов, а также федеральные ведомства должны нести ответственность, когда речь идет о вводе социальных, спортивных и других объектов, строящихся на деньги государства: "В последние годы мы говорим много об одном при планировании бюджетов: нельзя начинать строительство новых объектов, если не завершены уже начатые".