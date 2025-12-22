22 Декабря 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области

Тюменцы разрабатывают бренд молодежной политики

В Тюмени состоялась стратегическая сессия "Молодежная политика Тюменской области. Новые вызовы", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Событие объединило представителей молодежных сообществ региона. Вместе с экспертами они сгенерировали и предложили свои идеи по развитию сферы.

Мероприятие началось с лекции дизайнера, разработавшего брэнд VisitTyumen Александра Назарова. Он рассказал об основных аспектах создания дизайна и брендинга.

"Тюменская область - регион амбициозных, целеустремленных людей. Тех, кто не боится пойти за мечтой и делает все, чтобы она стала реальностью. А молодежная политика - это важное направление, которое уже сегодня влияет на будущее региона и формирует его", - отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

После общей встречи участники разделились для работы по трем направлениям для поиска новых актуальных подходов в развитии молодежной политики: первая - обсуждала создание бренда молодежной политики региона и его продвижение; вторая - говорила о создании актуальных молодежных пространств и обновлении уже имеющихся; третья - на практике разбирала способы информационного продвижения молодежных сообществ в соцсетях и молодежного портала.

Многие идеи найдут отражение в новой концепции молодежной политики.

Теги: молодежная политика, бренд, стратегическая сессия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

