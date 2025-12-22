Выпускники медвузов хотят отрабатывать под руководством наставников - сенатор

Выпускники медвузов поддерживают принятие закона об отработке под руководством наставников. Об этом заявила глава Комитета СФ по социальной политике Елена Перминова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она сказала, что лично спрашивала выпускников, как как они относятся к принятому закону.

"И многие ответили: да, нам очень важно, что с нами будут наставники", - передала их слова Перминова.

Как можно заметить, она не сказала, что выпускники изъявили желание отрабатывать, но рады, что у них хоть будет наставник, с которым чувствуешь себя увереннее.

Власти подчеркивают, что раз выпускники учились за средства бюджета, то обязаны вернуть стране долг. Критики же закона отмечают, что, помимо обязанности, власти должны создавать и условия для работы, иначе принятые меры результата не принесут. При этом с крайней актуальностью проблемы - острой нехваткой медиков - согласны все.

По опросу "Медицинского вестника", две трети опрошенных врачей и студентов медвузов заявили, что не считают обязательную отработку медиков эффективным способом решения проблемы кадрового дефицита в отрасли.