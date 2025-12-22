В Волгоградской области отменили массовые гуляния на Новый год

В Волгоградской области отказались от массовых гуляний в период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он напомнил, что в регионе действует режим повышенной готовности.

При этом все привычные жителям зимние форматы мероприятий для семейного отдыха на территории Волгоградской области будут организованы и проведены, добавил губернатор.

В прошлом году в России власти в регионах в преддверии новогодних праздников отменили масштабные праздничные гуляния и фейерверки. Они ссылались на непростую ситуацию в стране. Ряд субъектов намеревались сэкономленные средства направить на гуманитарную поддержку военных, которые находятся в зоне проведения СВО.

В конце декабря 2023 года от проведения новогодних фейерверков отказались более 20 российских регионов. Власти объясняли отмену соображениями безопасности и неуместностью в период проведения спецоперации.