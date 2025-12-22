Вэнс: Киев признает невозможность удержать оставшуюся территорию ДНР

В Киеве признают, что удержать контроль над оставшейся территорией ДНР в долгосрочной перспективе будет невозможно, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк", - сказал Вэнс. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщалось, представители США на прошедших переговорах в Берлине заявили украинской делегации, что Киев либо примет предложение о гарантиях безопасности для Украины, либо рискует полностью остаться без них. Они сравнимы со статьей 5 Устава НАТО. Но Киев должен вывести свои войска из ДНР. Это не было заявлено открыто, но участвовавший в переговорах премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в обмен на гарантии безопасности США действительно требуют от Украины территориальных уступок.