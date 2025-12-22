В Челябинске появится муниципальная служба отлова собак

С 1 января 2026 года в Челябинске заработает муниципальная служба отлова собак. Об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

По словам заместителя главы города, муниципальная казенная служба по обращению с животными без владельцев была создана по поручению руководства муниципалитета. На сегодняшний день учреждение получило четыре специализированных автомобиля, приобрело необходимую технику и оборудование, начато формирование бригад по отлову животных, и уже на текущей неделе служба приступает к работе.

Поручение о создании муниципальной службы глава города Алексей Лошкин дал еще осенью прошлого года. Планировалась, что служба начнет свою работу с 1 февраля 2026 года, однако запуск осуществлен досрочно. Основной задачей новой структуры является оперативность реагирования и профилактика проблем, связанных с безнадзорными животными.