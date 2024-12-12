Налетчик ограбил банк в Новосибирске на 9,5 млн рублей

Неизвестный мужчина совершил ограбление отделения банка в Новосибирске, похитив 9,5 миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Разбойное нападение произошло сегодня около 08:30 утра. Уточняется, что ограблено отделение "Локо-банка".

У грабителя был при себе предмет, "используемый в качестве оружия", сообщили в прокуратуре. Мужчина прошел в здание офиса вместе с сотрудниками банка, после чего связал троих сотрудников в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел в кассовую зону. С похищенными деньгами он скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее сообщалось, что житель Тюменской области Анатолий Драчков ограбил "Сбербанк", думая, что участвует в операции ФСБ. В суде обвиняемый не признал вину, заявив, что на ограбление пошел под давлением, считал, что участвует в спецоперации по поимке мошенников, в этом его убедили лица, которые ему звонили и представлялись сотрудниками ФСБ. Подсудимый заявил, что сожалеет, что все так случилось и что во время ограбления он находился как будто под гипнозом.