В ДНР выставили сотни ёмкостей с водой

По территории Донецкой Народной Республики (ДНР) расставлены сотни ёмкостей с водой. Это сделано для удобства жителей.

"Те жилмассивы, которые находятся без воды и туда не получается доставить воду по водопроводным сетям, там подключаем подвоз воды. У нас – более 2 тыс. ёмкостей по территории республики расставлено для того, чтобы была возможность набрать воду населению", - приводит ТАСС заявление главы ДНР Дениса Пушилина.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил о том, что хоть обстрелы Донецка практически прекратились, положение населения ужасающее - в городе и агломерации почти полгода нет воды. И это явно сказывается на состоянии людей. Если в 2024 г. вода подавалась каждый вечер, то под новый 2025-й год график сократили до вечерней подачи раз в два дня, а с июля - раз в три дня, причём воды настолько мало, что во многих районах, домах и на верхних этажах её не видели уже много месяцев. Выживают кто как может, но эта ситуация выматывает людей, у которых практически нет никакой надежды на улучшение.