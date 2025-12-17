Военкор Сладков: В Донецке полный кошмар с водой

Хотя обстрелы Донецка практически прекратились, положение населения ужасающее - в городе и агломерации почти полгода нет воды. И это явно сказывается на состоянии людей. Об этом рассказал в своем видеоролике военкор Александр Сладков.

Если в 2024 году вода подавалась каждый вечер, то под новый 2025-й год график сократили до вечерней подачи раз в два дня, а с июля - раз в три дня, причем воды настолько мало, что во многих районах, домах и на верхних этажах ее не видели уже много месяцев. Выживают кто как может, но эта ситуация выматывает людей, у которых практически нет никакой надежды на улучшение. Власти ждут освобождения Славянска и близлежащих территорий, чтобы начать восстанавливать канал из Северского Донца. Однако все это может занять много лет. Это только злит людей, которым обещают, что когда-нибудь жизнь обязательно наладится, но надо еще потерпеть.

Лишь после того как летом все водохранилища пересохли, а жителей оставили без воды, местные власти задумались о том, что делать. Было принято решение тянуть водовод из пока еще полного Углегорского водохранилища. На некоторое время это немного облегчит положение. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что водоснабжение должно улучшиться в январе, когда заработает этот водовод. Но без освобождения Славянска стабильного водоснабжения не будет. А пока в местных СМИ только и появляются репортажи о том, что власти ищут разные варианты и думают о решении проблемы. Но ничего не меняется.

Злит людей и то, что огромные деньги уходят на ремонт дорог и зданий, разные стройки, в то время как главная проблема - это отсутствие воды. И это как будто уже данность, которую надо просто принять. Молодежь не видит перспектив для жизни, очень многие уезжают.

"Гражданские в Донецке - вообще это какая-то кошмарная ситуация. Действительно, люди на верхних этажах не получают воды годами. Да и вообще Донецк, честно говоря, сдал. Не городской глава виноват, там что-то с системой произошло, оптимизация какая-то ужасная, которая сделала Донецк угрюмым городом, да еще без воды. Это кошмар!" - рассказал Сладков.

"Вся элита с водой! Персональные скважины и обслуживание, бесплатные проекты и работы буровых установок. Краны водоводов им никто не закрывает, подвоз воды тоннами бесплатно! Вот как люди живут! А мы для них никто", - пишет в комментарии на странице "Воды Донбасса" Валентина Л.

"Вода Донбасса" ответила, что "ситуация с водоснабжением остается сложной". Ответ звучит фактически как приговор.

"Поступающего объема воды не хватает для стабильного водоснабжения. Из-за недостаточного давления нет технической возможности подать воду на отдаленные участки. В условиях ограниченного объема воды в системе нет технической возможности распределить ее равномерно. Поэтому потребители, расположенные ближе к источнику или на более низких участках, получают воду в первую очередь", - признало предприятие.

А на днях жителей Донецка настиг еще один удар. Из-за небольшого морозца тысячи бочек, расставленных возле домов, оказались бесполезны: вода в них замерзла. Некоторые управы пошли на опережение и слили из баков воду еще до наступления минусовых температур. А ведь осенью правительство региона разработало целую методичку, как избежать замерзания воды в бочках, чтобы люди могли пополнять запасы воды даже при морозе. Ни одно официальное лицо об этом не сказало, так как чиновники не любят озвучивать непопулярные решения. При этом сами бочки расположены далеко не возле всех домов, так что до ближайшей могут быть сотни метров. Сколько воды в этих условиях можно притащить домой и насколько хватит сил так жить?

Однако власти ДНР по-прежнему повторяют: ждите освобождения Славянска и восстановления канала, только это исправит положение.

В 2021 году председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман признавал, что 87% молодежи ДНР хочет покинуть регион после получения образования. Намного ли снизились ли в нынешних условиях эти цифры?