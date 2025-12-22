Песков опроверг публикацию о притязаниях РФ на европейскую часть бывшего СССР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация Reuters о том, что Россия якобы хочет распространить свою территорию на европейскую часть бывшего СССР, абсолютно не соответствует реальности.

"Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет, - приводит слова Пескова ТАСС. - Даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы".

Reuters в своей публикации ссылается на доклады американской разведки.

Ранее Песков заявлял, что Путин не собирается восстанавливать СССР. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который обосновал рост расходов на милитаризацию стран НАТО страхом перед восстановлением Советского Союза.