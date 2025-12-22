В Госдуме выступили за верификацию нейросетей в Минцифры России

Госдума предложит Минцифры ввести верификацию нейросетей и других платформ с ИИ. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия") на экспертном совете по патриотическому воспитанию детей. "Многие нейросети разработаны в странах, у которых ценности и принципы воспитания детей отличаются от наших", - пояснила Кузнецова эти планы.

При этом она отметила, что никакой статистики по использованию детьми и молодежью нейросетей не ведется. "Это слепая зона пока", - сказала вице-спикер, добавив, что вести мониторинг могут профильные комитеты Госдумы.

"Нужна маркировка видео, созданного с помощью нейросетей. И ответственность должна быть для людей, которые используют созданный нейросетями контент для правонарушений", - также добавила Кузнецова.