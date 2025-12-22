На экс-главу администрации Ростова-на-Дону завели второе уголовное дело
Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко подозревают в получении взятки в 13 млн рублей.
По данным следствия, преступление было совершено в 2019 году, передает ТАСС.
В отношении Логвиненко возбудили новое уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Также в отношении других сотрудников администрации возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве. В даче взятки подозревается представитель группы коммерческих организаций.
Логвиненко был задержан в октябре. Ему вменили превышение должностных полномочий при привлечении коммерческих кредитов, суд отправил его под арест.