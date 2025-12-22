В Подмосковье подростка обвинили в теракте на железной дороге

17-летний студент колледжа арестовано по обвинению в совершении теракта на железной дороге в Подмосковье. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, подросток получил через мессенджер предложение от представителей украинских спецслужб совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.

17 декабря юноша совершил поджог релейного шкафа на перегоне между железнодорожными станциями Жилево и Ступино в городском округе Ступино. Он снимал свои действия на телефон, чтобы впоследствии переслать запись кураторам. Однако обещанное денежное вознаграждение он не получил и вскоре был задержан.

Ранее в Самаре двум подросткам предъявили обвинение в совершении теракта. Им грозит пожизненное заключение. Несовершеннолетним предъявлено обвинение в поджоге трансформаторного шкафа железной дороги недалеко от станции "Стахановская". В СКР считают, что подростки планировали получить за совершение поджога 20 тыс. руб. "от злоумышленника в популярном среди молодежи мессенджере".