Самарским подросткам грозит пожизненное заключение за поджог трансформаторного шкафа

В Самаре двум подросткам предъявили обвинение в совершении теракта. Им грозит пожизненное заключение.

Несовершеннолетним предъявлено обвинение в поджоге трансформаторного шкафа железной дороги недалеко от станции "Стахановская" (по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Инцидент произошел в октябре 2025 года, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении СКР.

В СКР считают, что подростки планировали получить за совершение поджога 20 тыс. руб. "от злоумышленника в популярном среди молодежи мессенджере".

Накануне Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность несовершеннолетних за участие в диверсионных действиях. Один из авторов законопроекта – "единоросс" Ирина Яровая – заявила, что "поджог – это осознанное преступление", не хулиганские действия, которые подростки не осознают, поэтому не заслуживает снисхождения.