Правительство решило защитить Семейный кодекс от спонтанных изменений

Для защиты Семейного кодекса РФ от произвольных и спонтанных изменений Правительство внесло законопроект, который закрепит, что изменения в него должны вноситься отдельными законами, как в другие кодексы страны. Власти отмечают, что это вызвано таким особым предметом правового регулирования, как семейные отношения и связанные с этим вопросы.

К изменению Семейного кодекса давно призывают просемейные организации. В действующей редакции закреплены многие ювенальные нормы. Например, в статье 77 говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Но что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется, это решает опека. В статье 54 говорится, что дети имеют право жить и воспитываться в семье, но за исключением случаев, когда это противоречит их интересам. Наличие такого противоречия тоже определяют органы опеки. И если они решат, что "между интересами родителей и детей имеются противоречия", то "родители не вправе представлять интересы своих детей" (ст. 64). То есть органы опеки имеет широчайшие полномочия по разрушению семьи, не ограниченные фактически ничем.

В сязи с этим несколько лет назад группа депутатов и сенаторов работала над тем, чтобы внести в Семейный кодекс системные изменения в сторону защиты семьи. Была создана межведомственная рабочая группа на основании постановления председателя СФ Валентины Матвиенко, проведено множество заседаний, сообщалось о готовности законопроекта, но он так и не был внесен.