В Тюменской области начинается масштабная поставка коммунальной техники

В Тюменской области начинается масштабная поставка коммунальной техники, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В города и села региона будет направлено 84 единицы автотранспорта. Это тракторы, передвижные мастерские, экскаваторы-погрузчики, илососы, грузопассажирские "Газели" для перевозки персонала и ремонтных материалов и другая специализированная техника.

Первые 38 машин уже проходят регистрацию и готовы к отправке.

Обновление автомобильного парка в муниципалитетах идет в соответствии с заключенными концессионными соглашениями.

"Наш частный партнер "Росводоканал Тюмень" обеспечивает транспортом новые подразделения. В середине декабря специалисты предприятия приступили к обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения в 16 городах и округах региона. Уверен, новая техника станет отличным помощником в достижении всех целей концессионных соглашений", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, в ноябре еще восемь муниципалитетов Тюменской области включились в программу по развитию систем водоснабжения. Были подписаны концессионные соглашения для Ишима, Заводоуковского, Абатского, Аромашевского, Ишимского, Ялуторовского, Викуловского и Сорокинского муниципальных округов. Общий объем инвестиций превышает 28,4 млрд рублей. Проект рассчитан на длительную перспективу: основной объем строительства и реконструкции в течение первых 15 лет выполнит компания "Тюмень Водоканал". Затем концессионер продолжит обслуживание объектов.