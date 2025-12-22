ФСБ задержала начальника полиции Магнитогорска Константина Козицына

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника УМВД Магнитогорска Константина Козицына по подозрению в разглашении государственной тайны лицу, не имеющему соответствующего допуска. Информацию об этом сообщили источники РБК.

По предварительным данным, утром 22 декабря руководителя УМВД задержали по подозрению в разглашение сведений, составляющих государственную тайну.

По месту службы и жительства Козицына проведены следственно-оперативные мероприятия, включая обыски. Временно мужчина отстранен от служебных обязанностей.

В случае подтверждения вины начальнику полиции грозит наказание (по ч. 1 ст 283 УК РФ вплоть) до четырех лет лишения свободы, а также лишение допуска к государственной тайне, что повлечет увольнение с должности.

Официальные комментарии от правоохранительных органов в отношении обстоятельств дела ограничены. В настоящий момент следствие продолжается.

Ранее стало известно, что начальник полиции поддерживал связи с высокопоставленными чиновниками и VIP-персонами из коммерческой среды. Его неоднократно видели в компании бизнесмена Константина Струкова, основные активы которого были национализированы.