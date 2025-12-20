Украина не будет проводить выборы президента в утраченных регионах - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его администрация не намерена проводить выборы в утраченных регионах. На пресс-конференции с премьер-министром Португалии Зеленский заявил, что МИД Украины работает над созданием за рубежом инфраструктуры для проведения выборов.

Отметим, что на Украине пока даже не существует законодательства, позволяющего проводить выборы президента в условиях военного положения. Однако, Верховная Рада заявляла о готовности принять соответствующие поправки, чтобы провести голосование. Сам же Зеленский заявлял, что его администрация готова подготовить выборы в срок 60-90 дней.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет приветствовать проведение выборов на Украине и даже готова прекратить военные действия в день голосования. Но при этом Кремль будет настаивать на организации голосования для граждан Украины, находящихся на территории РФ. По словам Путина, на территории России проживают от 5 до 10 млн граждан Украины, имеющих право голосовать.