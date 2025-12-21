В Краснодарском крае объявлена беспилотная и ракетная опасность

В Краснодарском крае объявлена беспилотная и ракетная опасность - соответствующие сообщения пришли жителям и гостям региона по SMS.

Во время действия режима воздушной опасности могут наблюдаться проблемы с доступом к мобильному интернету.

Напомним порядок действий во время атаки БПЛА.

Очевидцы пролета беспилотников должны немедленно сообщить об обнаружении БПЛА по номеру 112, однако пользоваться мобильной связью нельзя. Дежурному нужно сообщить максимально точно место и время пролета, количество замеченных аппаратов. Нужно дождаться прибытия сотрудников на место. Фото и видео материалы можно передавать только сотрудникам специальных служб. Распространять их в соцсетях категорически запрещено.

Нельзя стоять в прямой видимости БПЛА, нужно найти укрытие или отойдите в сторону.

Нельзя пытаться самостоятельно сбить или повредить дрон, кидать в него камни и палки.

Запрещается пользоваться в непосредственной близости от БПЛА радиоаппаратурой (рациями), мобильными телефонами, устройствами GPS или другими электронными приборами. Это может повлиять на работу беспилотника и привести к непредсказуемым последствиям.

Нельзя трогать осколки дрона. Это может быть опасно для жизни.

