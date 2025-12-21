Задержанный в Тунисе экипаж вертолета вскоре сможет продолжить полет

Задержанный в Джербе экипаж вертолета вскоре сможет покинуть Тунис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

Проблема была в отсутствии разрешения на перелет в следующий пункт маршрута.

"В посольство России в Тунисе поступило официальное письмо от киргизской компании-собственника воздушного судна с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, в которой оказался экипаж вертолёта МИ-26Т, состоящий из семерых граждан России и двоих граждан Белоруссии. Проблема заключалась в отсутствии у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, которое так и не было получено на данный момент. В результате с властями Туниса достигнута договоренность, что экипаж покинет страну в ближайшее время", - заявили в российском посольстве в Тунисе.

Напомним, экипаж вертолета Ми-26, направлявшегося в Уганду, сообщил, что задержан в Тунисе без объяснения причин. Экипаж состоит из девяти человек: семь россиян и двое граждан Белоруссии, они работают на "Киргизскую авиакомпанию" по контракту с ООН. Пятеро из них летчики, а еще четыре человека - технический персонал.

В аэропорту Джерба, где вертолет совершил плановую остановку, экипаж не выпустили из аэропорта, у них отобрали паспорта и удерживают уже более двух суток. Отели для экипажа были оплачены заранее, однако покинуть здание воздушной гавани им не разрешают. Уже третий день людям приходится ночевать прямо в здании аэропорта. Сейчас экипаж ждёт помощи от российского консульства.