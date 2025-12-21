Летчиков, перегонявших в Уганду вертолет по контракту ООН, удерживают в Тунисе. В экипаже русские и белорусы

Экипаж вертолета Ми-26, направлявшегося в Уганду, задержан в Тунисе без объяснения причин. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, среди экипаж состоит из девяти человек: семь россиян и двое граждан Белоруссии, они работают на "Киргизскую авиакомпанию" по контракту с ООН. Пятеро из них летчики, а еще четыре человека - технический персонал.

В аэропорту Джерба, где вертолет совершил плановую остановку, экипаж не выпустили из аэропорта, у них отобрали паспорта и удерживают уже более двух суток. Отели для экипажа были оплачены заранее, однако покинуть здание воздушной гавани им не разрешают. Уже третий день людям приходится ночевать прямо в здании аэропорта. Сейчас экипаж ждёт помощи от российского консульства.