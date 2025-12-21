Число пострадавших в ДТП с школьным автобусом выросло до 14

14 человек пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в Удмуртии. Такие уточненные данные приводит МЧС республики. Ранее сообщалось о семи пострадавших, из которых пятеро - дети из школьного автобуса.

По данным МЧС, в микроавтобусе находились семеро детей и трое взрослых (водитель и двое сопровождающих), в легковом - четыре человека (в том числе, четырехлетний ребёнок). Пострадали 14 человек, в том числе 8 детей.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оказывали первую помощь пострадавшим и отключили АКБ автобуса.

Напомним, сотрудники ГАИ предполагают, что 69-летний водитель школьного микроавтобуса решил произвести обгон в запрещенном месте, вышел на встречку, где попал в лобовое столкновение с легковым автомобилем "Чанган", которым управлял 37-летний водитель.