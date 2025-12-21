22 Декабря 2025
Происшествия Удмуртская Республика
Фото: ГУ МЧС по республике Удмуртия

Число пострадавших в ДТП с школьным автобусом выросло до 14

14 человек пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в Удмуртии. Такие уточненные данные приводит МЧС республики. Ранее сообщалось о семи пострадавших, из которых пятеро - дети из школьного автобуса.

По данным МЧС, в микроавтобусе находились семеро детей и трое взрослых (водитель и двое сопровождающих), в легковом - четыре человека (в том числе, четырехлетний ребёнок). Пострадали 14 человек, в том числе 8 детей.

ДТП с участием школьного микроавтобуса в Удмуртии(2025)|Фото: ГУ МЧС по республике Удмуртия

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оказывали первую помощь пострадавшим и отключили АКБ автобуса.

Напомним, сотрудники ГАИ предполагают, что 69-летний водитель школьного микроавтобуса решил произвести обгон в запрещенном месте, вышел на встречку, где попал в лобовое столкновение с легковым автомобилем "Чанган", которым управлял 37-летний водитель.

ДТП с участием школьного микроавтобуса в Удмуртии(2025)|Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Теги: школьный автобус, дтп


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.12.2025 19:40 Мск Школьный автобус попал в ДТП в Удмуртии. Пострадали пятеро детей и двое взрослых

