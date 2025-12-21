Школьный автобус попал в ДТП в Удмуртии. Пострадали пятеро детей и двое взрослых

Школьный автобус ГАЗель попал в аварию на дороге Ижевск - Ува. По данным МЧС республики, микроавтобус принадлежал МБОУ Сюмсинская СОШ.

В Госавтоинспекции сообщили, что сегодня около 18 часов (мск), на 67 км автодороги Ижевск - Ува в Увинском районе, по предварительным данным, 69- летний водитель школьного микроавтобуса пошел на обгон в месте, где это запрещено правилами, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Чанган" под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП получили травмы и доставлены в медицинское учреждение 7 человек, из них 5 детей.

Всего в школьном микроавтобусе перевозилось 7 детей и 2 взрослых сопровождающих.

На месте ДТП работают оперативные службы. Движение транспортного потока регулируется сотрудниками ДПС.