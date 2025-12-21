В Югру придут морозы до -46: предупреждение МЧС

Управление МЧС по Югре предупредило о приближении существенных отклонений температуры воздуха от нормы. В оперативном прогнозе на завтра сообщается, что температура воздуха ночью будет -24,-29 °С, местами -15,-20 °С, в Нижневартовском районе -31,-36 °С, при прояснениях -41,-46 °С. Днем -19,-24 °С, в Кондинском районе -4,-9 °С, местами -12,-17 °С, в Нижневартовском районе -25,-30 °С, местами до -36 °С., что на 3 °С ниже нормы.

Из-за мороза возможны происшествия, связанные с отключением электроэнергии, авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения, возможно увеличение количества ДТП в утренние и вечерние часы, есть риск задержки авиарейсов.

Отметим, что в соседнем ЯНАО из-за мороза перенесены рейсы из аэропорта Нового Уренгоя - французские самолеты не приспособлены к полетам в условиях настолько низких температур.