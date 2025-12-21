Airbus к такому не готовы. "Ямал" переносит рейсы из Нового Уренгоя из-за аномальных морозов

Авиакомпания "Ямал" сообщила о вынужденном переносе рейсов из-за аномальных морозов в Новом Уренгое.

Прогнозируемая температура в аэропорту Нового Уренгоя оказалась ниже максимальной эксплуатационной для воздушного судна Airbus А-320.



С 21 на 22 декабря перенесены следующие рейсы:

YC189 Новый Уренгой → Москва,

предварительное время вылета 22.12.2025 08:00

YC190 Москва → Новый Уренгой,

предварительное время вылета 22.12.2025 10:30

YC89 Новый Уренгой → Москва,

предварительное время вылета 22.12.2025 16:30

Всех пассажиров компания оповестит с помощью SMS-сообщений, дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-444-02-55.



Пассажиры перенесенных рейсов, решившие отказаться от перелёта, должны обратиться по месту покупки билета. Со стороны авиакомпании денежные средства будут возвращены в полном объеме.

В Новом Уренгое держатся 30-40-градусные морозы. МЧС ЯНАО сообщает, что, по данным синоптиков, в период с 22 по 23 декабря по восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа (Пуровский, Красносельский и Тазовский районы) сохраняется опасное явление: аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более.