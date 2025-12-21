"Если перевести россиян на четырехдневку, они будут страдать"

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что россияне не умеют отдыхать и если перевести их на четырехдневку, будут страдать. Об этом пишет ТАСС.

"Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть", - сказал Онищенко.

Он добавил, что сокращение рабочей недели может негативно отразиться на экономике. По мнению академика, переход на четырехдневную рабочую неделю все же возможен, но только в том случае, если будут вводиться технологии, благодаря которым удастся сохранить "темпы по всех отраслях нашей экономики".

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее заявил, что рынок труда в России постепенно сам перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но этот процесс не должен навязываться регулятивно и подойдет не для всех профессий.

Отметим, что пока о переходе на сокращенную рабочую неделю предприятия заявляют только из-за замедления экономических процессов. О четырехдневном графике уже объявляли "АвтоВАЗ", "Ростсельмаш", "Тихвинский вагоностроительный завод", Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры, Челябинский электрометаллургический комбинат, группа ГАЗ, ЛиАЗ. С 10 октября УВЗ перевел на четырехдневную рабочую неделю часть сотрудников, задействованных в гражданском сегменте. На предприятии пояснили, что это вызвано падением спроса на производство гражданской продукции.