Бастрыкин контролирует расследование взрыва в Химках, при котором погиб подросток

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании произошедшего накануне взрыва, при котором погиб подросток и еще два человека пострадали.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летнего подростка в Химках после взрыва пиротехнического устройства. Еще один подросток – 15-ти лет – госпитализирован, как и 51-летняя женщина, проходившая мимо в момент взрыва. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Криминальная версия не рассматривается: граждан призвали "в преддверии новогодних праздников к осмотрительности и покупке только сертифицированных пиротехнических устройств".

Между тем, СМИ сообщили, что друзья-подростки возвращались в момент взрыва со встречи диггеров, где члены сообщества в заброшках и других безлюдных местах испытывают различные самодельные взрывные устройства. Сообщается, что погибший подросток положил в рюкзак активированный регенеративный патрон. Он неожиданно сдетонировал.