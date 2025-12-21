21 Декабря 2025
Самарская область
Происшествия Самарская область
Фото: Накануне.RU

В Самарской области нашли пропавших детей: они ночевали в церкви

Дети, пропавшие в Самарской области, найдены. Об этом сообщает управление СК по региону.

Не раскрывая подробностей, следователи отметили, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Telegram-канал Baza сообщает, что дети задержались на прогулке, а потом пошли в местный храм Пантелеимона Целителя и остались там ночевать. Сейчас служители церкви передали детей полиции. С родителями детей будет проведена беседа.

Ранее по факту исчезновения четверых малолетних было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более малолетних.

Напомним, четверо детей - мальчик десяти лет и три девочки 2014, 2015 и 2020 года рождения накануне вечером не вернулись с прогулки в полдевятого вечера, в час ночи обеспокоенные родители сообщили дежурному отдела МВД о пропаже детей. Личный состав районного отдела полиции был поднят по тревоге, также в поисках задействованы Росгвардия, организации правоохранительной направленности и волонтеры, в том числе отряд ЛизаАлерт.

Теги: дети, пропали, найдены


Ранее 21.12.2025 09:01 Мск В Самарской области пропали четверо детей

