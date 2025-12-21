В Самарской области пропали четверо детей

В Самарской области пропали четверо детей - мальчик десяти лет и три девочки 2014, 2015 и 2020 года рождения. Накануне вечером они не вернулись с прогулки и до сих пор неизвестно, где они.

По сообщению областного полицейского главка, дети проживают в поселке Безенчук. Они должны были вернуться в полдевятого вечера накануне, однако в час ночи обеспокоенные родители сообщили дежурному отдела МВД, что это так и не произошло. Личный состав районного отдела полиции был поднят по тревоге, также в поисках задействованы Росгвардия, организации правоохранительной направленности и волонтеры, в том числе отряд ЛизаАлерт. Детей ищут на пересеченной местности, проводят обход дворов и улиц близлежащих сел, осматривают подвальные и чердачные помещения, заброшенные стройки и места возможной концентрации несовершеннолетних.

Приметы пропавших детей:

Мальчик Роман, 2015 года рождения, на вид 10 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет: куртка синего цвета, шапка коричневого цвета, сапоги "дутики";

Девочка Виктория, 2015 года рождения, на вид 10 лет, рост 135 см, волосы русые, глаза карие. Была одета: куртка сиреневого цвета, брюки черного цвета, шапка и сапоги зеленого цвета;

Девочка Александра, 2020 года рождения, на вид 5 лет, рост 100 см, худощавого телосложения, глаза карие. Была одета: шапка розового цвета, куртка серого цвета, брюки черного цвета;

Девочка Диана, 2014 года рождения, на вид 10 лет, рост 130 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета: куртка фиолетового цвета до колен, шапка, шарф и сапоги черного цвета.

У двух девочек одинаковая фамилия, у всех детей разные отчества.

О местонахождении детей нужно сообщать по телефонам полиции: 8(84676) 2-11-31, 112 или 8(999)-701-02-33.