Россия и США будут сотрудничать в Арктике - Дмитриев

Россия и США готовятся к сотрудничеству в Арктике, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Известно, что Дмитриев сегодня отправился на переговоры в Майами, где его визави, как ожидается, станут (или уже стали) спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Предметом переговоров должно стать обсуждение плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но, вероятно, будут обсуждаться и вопросы двусторонних отношений, как раз таких, как сотрудничество в Арктике.

В сентябре 2025 года на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявлял, что "РФ готова совместно с Соединенными Штатами работать в Арктическом регионе, нужно политическое решение". "На уровне участников экономической деятельности [американские] компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы, но, если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению. И в Арктике можем совместно работать", - сказал тогда российский президент.